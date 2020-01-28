بالفيديو : حمدوك يحقق لملكة الجمال فرصة العمر التي انتظرتها 11 عاما

كشفت الناشطة وملكة جمال النوبة نتاليا يعقوب ان رحلتها الى منطقة كاودا بجبال النوبة برفقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد حققت لها أمنية ورغبة كانت محرومة منها لاكثر من عشر سنوات وهي لقاؤها بشقيقها واصفة لحظة مقابلته بالمؤثرة حيث قالت:(كانت بالنسبة لي لحظة مؤثرة انو الاقي أخوي بعد 11سنة كنت ما قادرة أشوفو ولا حتى أتواصل معاه).
وأعربت نتاليا عن سعادتها الغامرة برحلة كاودا التي حققت كثير من الثمار والوعود البناءة لأهل المنطقة قائلة:(انا مبسوطة جدا بالرحلة لانه كان فيها ثمار وكان فيها وعود بناءة كان في حاجات ملموسة قدرنا ناخد وندي مع مع أهلنا مع أهلي) … وفي نفس الوقت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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