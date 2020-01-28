وضع حجر أساس المدينة الرياضية ببحري غداً

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : رياضة 146 مشاهدة أشاد د. آدم كبير الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بالدعم السخي والمتسارع للفريق أحمد عابدون والي ولاية الخرطوم للرياضة والرياضيين وما قدمه من دعم لبرامج التنمية لإستادي العيلفون وجبل أولياء ودعم فرق الولاية المشاركة في منافسات الدوري التأهيلي المؤهل للممتاز. Advertisements جاء ذلك لدى مخاطبته بحسب صحيفة الصيحة، الاجتماع الموسع الذي عقد بمكتب معتمد محلية بحري اللواء ركن آدم أحمد لمناقشة الترتيبات النهائية لوضع حجر الأساس لمدينة بحري الرياضية بضاحية نبتة مربع 1 بمحلية بحري عصر غد الأربعاء الذي يوافق 29 يناير الحالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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