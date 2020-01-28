المريخ: العجب سيزاول مهامه خلال (48) ساعة

التاريخ: 28-يناير-2020
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نفى مساعد رئيس المريخ محمد موسى الكندو في حديث لمصادر، الشائعات التي تضج بها وسائل التواصل الاجتماعي حول ملف التعاقد مع مدرب عام ليتولى مهمة مساعدة المدير الفني جمال أبو عنجة خلال النصف الثاني من الموسم.
وقال الكندو بحسب صحيفة الصيحة، إن الأحاديث التي تشير لتعطيل المدير العام د. مدثر خيري للتعاقد، أو تلك التي تتحدث عن طلب العجب لراتب ضخم كلها شائعات لا أساس لها من الصحة.
مضيفاً: أكملنا اتفاقنا مع العجب على التفاصيل كافة، وسيزاول مهامه خلال (48) ساعة بإذن الله تعالى بعد أن طلب منحه يومين أو ثلاثة لترتيب بعض الأمور الخاصة به ومن بعدها سيباشر عمله في الطاقم الفني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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