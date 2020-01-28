الخرطوم يرفض (3) ألف دولار لسحب شكوى ريشموند

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : رياضة 9 مشاهدة علمت مصادر، أن قيادياً كبيراً بمجلس إدارة نادي المريخ، سجل زيارة لنادي الخرطوم الوطني بغرض الوصول لحل بشأن أزمة لاعب الفريق الجديد الغاني انطوي ريشموند. Advertisements وكشف المصدر أن القيادي الأحمر قدم مبلغ نوقدره (3) آلاف دولار لمسؤولي الخرطوم لإنهاء الأزمة ولكنهم رفضوا المبلغ، وتمسكوا بتسليمهم (10) آلاف دولار بحسب صحيفة آخر لحظة، لسحب الشكوى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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