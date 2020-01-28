التاريخ: 28-يناير-2020
7 مشاهدة
أكد الحكم المغربي رضوان جيد أنه سيكون على موعد مع مواجهة عربية جماهيرية كبيرة بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري، يوم السبت المقبل في الجولة السادسة، الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً جاهزيته لهذه المواجهة.
وأشار الحكم المغربي بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أنه يدرك جيداً صعوبة اللقاء والأجواء الجماهيرية التي تحيط به، موضحاً أنها لن تؤثر على سير المباراة في ظل خبرات لاعبي الفريقين).
وأدار الحكم المغربي الدولي مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري المصريين 1/0 أمس الأول في إياب دور الثمانية، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ووصف أجوائها بالرائعة والمثالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم المغربي يؤكد صعوبة لقاء الهلال والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.