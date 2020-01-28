الحكم المغربي يؤكد صعوبة لقاء الهلال والأهلي

أكد الحكم المغربي رضوان جيد أنه سيكون على موعد مع مواجهة عربية جماهيرية كبيرة بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري، يوم السبت المقبل في الجولة السادسة، الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً جاهزيته لهذه المواجهة.

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وأشار الحكم المغربي بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أنه يدرك جيداً صعوبة اللقاء والأجواء الجماهيرية التي تحيط به، موضحاً أنها لن تؤثر على سير المباراة في ظل خبرات لاعبي الفريقين).

وأدار الحكم المغربي الدولي مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري المصريين 1/0 أمس الأول في إياب دور الثمانية، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ووصف أجوائها بالرائعة والمثالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)