الإفراج عن لاعب المريخ “سيف تيري” اليوم

يغادر مهاجم المريخ ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سيف الدين مالك الشهير بـ”تيري” سجن كوبر اليوم، ويتنسم عبير الحرية، وسيقوم بتسديد المبلغ الذي حددته محكمة شرق النيل والذي يقدر بـ”300″ ألف جنيهاً، لإطلاق سراح اللاعب الدولي.

وكان قاضي محكمة الجنايات بمجمع محاكم شرق النيل، برأ اللاعب من تهمة الشروع في القتل وتم تغريمه “300” ألف جنيهاً، بسبب إخلاله للنظام العام وتهديد موظف عام أثناء اداء مهامه.

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وكشف مصدر بنادي المريخ، أن أسرة اللاعب نجحت في جمع مبلغ وقدره “150” ألف جنيهاً، فيما تكفلت شخصيات مريخية ببقية المبلغ.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكد المصدر أن اللاعب سيتم إخلاء سبيله خلال ساعات اليوم الثلاثاء، بعد تسديد المبلغ المطلوب للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)