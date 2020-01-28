محلية أمبدة: جهود كبيرة لفتح طريق سوق ليبيا وأبو زيد

أعلن مُعتمد محلية أمبدة فيصل ساتي، عن جهود كبيرة لفتح طريق سوق ليبيا وأبو زيد، بالاستعانة بالتجار والفرِّيشة والغُرف التجارية رغم حلها، وأكّد أنّ الاجتماعات خرجت بحلٍّ نُموذجي لمُعالجة وفتح الشارع.

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وقال ساتي لمصادر أمس، إنّ المحلية قَطَعَت شَوطاً كَبيراً رغم وُجُود بعض الإشكالات، وأشار إلى أنّ البعض لديهم مصلحة في عدم فتح الشارع، وقال “عقب فتح الشارع سيكون هنالك إصحاح بيئة، لأنّ ذلك يُساعد على دخول عربات المطافئ للسوق إذا حَدَثَ أيِّ حَريقٍ”، وأوضح أنّ لجان المُقاومة لعبت دوراً في الرقابة على الخُبز، ونوّه إلى حملاتٍ مُنظّمة ضبطت مُهرِّبي الدقيق وأصحاب الأجندة الخفية، وأشار إلى غُرفةٍ تَمّ تشكيلها لتلقِّي شكاوى المُواطنين لمُعالجة هذه القضايا، ودَعَا لِضَرورة الجُلوس مع المسؤولين.

وأعلن ساتي بحسب صحيفة الصيحة، عن نفرةٍ كبرى لنظافة ولاية الخرطوم تُشارك فيها كل الخبرات الصحية والأكاديمية والنظامية، وأكّد ساتي خُلُو محلية أمبدة من التفلُّتات كما يُذكر، وأشار لبلاغات مُرورية نسبةً لتهوُّر السائقين، وقال إنّ الذي يحدث من نهبٍ وسرقةٍ ليس له هدفٌ سياسيٌّ حزبيٌّ ويحدث بكل المحليات، وأكّد دور رجال الشرطة للوصول إلى مناطق الشبهات، وأنّ الدوريات تَعمل “ليل نهار” والوضع مُسيطر عليه رغم الكثافة السُّكّانية العالية التي نزحت جرّاء الحروب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)