شمال كردفان تُطالب أصحاب المركبات بتخليصها في الزمن المُحدّد

طَالَبَت سُلطات الجمارك بشمال كردفان، المُواطنين أصحاب المركبات غير المُقنّنة بالإسراع في عملية التخليص وإكمال العمليات القانونية كافّة. وقال مدير شرطة الجمارك بشمال كردفان العقيد شرطة حسن التجاني، إنّ العربات المحجوزة لدى سلطات الجمارك بالولاية تقارب الـ(3) آلاف عربة. Advertisements وأعلن العقيد حسن بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الجمارك تعمل يومياً منذ السابعة والنصف صباحاً وحتى السابعة مساءً بما في ذلك أيام العطل الجمعة والسبت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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