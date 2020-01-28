صندوق الطلاب بالجزيرة يؤجر (23) موقعاً لتغطية السكن

كشف مدير صندوق رعاية الطلاب بولاية الجزيرة ميرغني علي البطحاني أن الصندوق قام باستئجار (23) موقعاً لتغطية الفجوة في السكن لطلاب الجامعات بالولاية.

وقال لمصادر أمس، إنه تم استيعاب (38) ألف طالب في السكن، ونوه لتوفير (128) عنصراً من الشرطة النسائية لتأمين داخليات الطالبات.

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وأعلن البطحاني بحسب صحيفة الصيحة، تفعيل برنامج التسليف لمقابلة الرسوم الدراسية بواقع (10) آلاف جنيه للكليات العلمية و(8) آلاف جنيه للكليات النظرية، وأكد أن الصندوق يقف على مسافة واحدة من كل الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)