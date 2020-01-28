مع برودة الجو إقبال كبير على (الزلابية)

تشهد عدد من ازقة الخرطوم خاصة محال احتساء الشاي والقهوة اقبالاً كبيراً على “الزلابية” خاصة مع برودة الجو التي تعيشها العاصمة هذه الايام، حيث يفضل البعض تناولها مع الشاي بينما فئة اخرى تتناولها بمفردها مع بودرة السكر التي تضفي عليها طعما مميزاً.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تزدحم السيارات الخاصة امام هذه الاماكن لتناولها ومن ثم اخذها “سفري” الى اسرهم وتأخذ عدة مسميات منها “اللقيمات” وعالمياً معروفة بت “لقمة القاضي” وهي سهلة الصنع اذ تحتوي مكوناتها على الماء والدقيق والزيت والخميرة والباكنج بودر وهذا الاخير يعمل على جعلها هشة فيما تزين بالسكر، اما على شكل باودر او على شكل عسل وفي كلتا الحالتين تجد قبولا كبيراً من قبل عشاقها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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