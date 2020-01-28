روعة الصادق.. نادت الاعلام بالتوجه لقضايا الشارع العام

اشارت المذيعة بفضائية الخرطوم روعة الصادق الى ضرورة تكثيف جرعات الوعي عبر كافة المنابر حتى يسهم ذلك في خلق خطاب اعلامي واعي قادر على العبور بالمرحلة القادمة. وزادت بحسب صحيفة السوداني الدولية، انه بالضرورة التوجه نحو قضايا الشارع العام والشباب التي وصفتهم بانهم كانوا نواة حراك الشارع والناس، وختمت حديثها بضرورة توحد الشارع في الاهداف التي خرج من اجلها الشارع والناس كافة. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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