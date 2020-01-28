وزير الطاقة: “أرياب” ستزيد إنتاج الذهب في الفترة المقبلة

التاريخ: 28-يناير-2020
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أكد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم جاهزية شركة “أرياب” للتعدين للعمل على زيادة إنتاج الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك بتكثيف العمل في المشاريع المختلفة التي تعمل عليها الشركة.
وقال الوزير عقب لقائه أمس بالمدير العام لشركة أرباب للتعدين مجذوب عثمان إن مدير الشركة أكد أن مصنع “أرياب” الجديد لإنتاج الذهب قطع شوطاً بعيداً في التجهيزات.
وقال الوزير بحسب صحيفة الصيحة، إن المصنع سيبدأ الإنتاج نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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