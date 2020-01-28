محاكمة شاب بقتل آخر بسبب موسيقى

باشرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري امس جلساتها بالاستماع الى قضية الاتهام في محاكمة شاب بتهمة قتل اجنبي طعناً بالسكين داخل حفل بالحاج يوسف لخلاف نشب بينهما حول جهاز موسيقى.

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وقال شاهد الاتهام الرابع بحسب صحيفة السوداني الدولية: بانه عقب انتهاء الحفل جلس بالخارج وبعدها غادر الى منزلهم وبعد مضي فترة قصيرة خرج من المنزل وشاهد تجمهر لاشخاص ووجد المتهم يقف امام منزل الحفل ويحمل في يده سكينا، نافيا مشاهدته للمجني عليه في تلك اللحظات. وباقترابه من تجمهر سكان الحي وجد بعضا منهم يركضون خلف المتهم للقبض عليه وسمع تكرار عبارة “طعنو.. طعنو” من قبل المتجمهرين، وبعدها شاهد المجني عليه ساقطا على الارض، وذكر الشاهد بانه تم اسعاف المجني عليه للمستشفى الا انه فارق الحياة، ونفى الشاهد رؤيته للمتهم عند طعنه المجني عليه او وجود المتهم داخل الحفل، وخددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في قضية الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)