مقتل امام مسجد وخفير وتهشيم رأسيهما

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لقى امام مسجد مصرعه داخل حرم المسجد فيما قتل خفير على يد مجهول، وتلقت الشرطة جنوب الخرطوم بلاغا بالحادثتين اثر العثور على المجني عليهما مقتولين ضربا بآلة صلبة مما تسبب في تشهيم الرأس بالكامل ودون بلاغان بالوفاة في ظروف غامضة واحيلت الجثتان للمشرحة وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على الجاني.

وأشارت بيانات اتهام الى شاب اشتهر بـ “ابو صبة” وردت معلومات توضح بان شابا معتاد اجرام يحمل صبة اسمنتية سبق وان اصاب بها عدة اشخاص ضرباً بالرأس. وبسحب صحيفة السوداني الدولية، ان مباحث شرطة جبل الاولياء القت القبض على منظومة اجرامية تسمى “الصبة” مكونة من اربعة متهمين ترتكب جرائم مشابهة للحادثتين وسجلت اعترافا قضائياً ودون في مواجهتهم بلاغات باقسام شرطة جنوب الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)