إضراب سايقي الامجاد عن العمل وتظاهرات بالبحر الأحمر

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة Advertisements خرج اهالي ولاية البحر الاحمر في تظاهرات حاشدة على خلفية ازمة المواصلات العامة في اعقاب اضراب سائقي عربات الامجاد عن العمل اعتراضا على تعريفة المركبات الخاصة بالامجاد. وكانت السلطات حددت سعر التذكرة بواقع 8 جنيهات للراكب فيما طالب سائقو الامجاد وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، برفع سعر التذكرة الى 10 جنيهات ودخلوا في اضراب عن العمل مما دفع المواطنين للتظاهر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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