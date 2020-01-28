إضراب سايقي الامجاد عن العمل وتظاهرات بالبحر الأحمر

التاريخ: 28-يناير-2020
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خرج اهالي ولاية البحر الاحمر في تظاهرات حاشدة على خلفية ازمة المواصلات العامة في اعقاب اضراب سائقي عربات الامجاد عن العمل اعتراضا على تعريفة المركبات الخاصة بالامجاد.
وكانت السلطات حددت سعر التذكرة بواقع 8 جنيهات للراكب فيما طالب سائقو الامجاد وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، برفع سعر التذكرة الى 10 جنيهات ودخلوا في اضراب عن العمل مما دفع المواطنين للتظاهر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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