قيادات اتحادية: زياراة جعفر الميرغني لجوبا إضافة للسلام

وصل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني إلى جوبا أمس، على رأس وفدٍ كبيرٍ من الحزب.

وقال القيادي بالحزب محمد سيد أحمد الجكومي لمصادر من جوبا، إنّ الزيارة تمّت بدعوةٍ من رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، وأضاف أن الميرغني التقى رئيس فريق الوساطة توت قلواك والناطق الرسمي ضيو مطوك، وتم تنويره بمجريات مفاوضات السلام، وطلب منه استخدام علاقاته المُمتدة مع الكثيرين للدفع بعملية السلام إلى الأمام.

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وأضاف الجكومي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الميرغني أشاد بجهود حكومة الجنوب ووساطتها لأجل سلام السودان، وأشار إلى اجتماعه مع الحلو لقرابة الثلاث ساعات، وأوضح أنّ الزيارة تستغرق خمسة أيام.

ومن جانبه، اعتبر القيادي بالحزب د. عمر عثمان، أنّ زيارة الميرغني إلى جوبا لها ما بعدها، وستحدث مُتغيِّرات في مسيرة السلام، وقال إن أيّة زيارة لأيِّ مسؤول أو سياسي لجوبا تُعتبر إضافةً حقيقيّةً للسلام، خَاصّةً إذا أتت من قيادات الحزب الاتحادي الأصل لثقله التاريخي والجماهيري بغض النظر عن مواقفه السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)