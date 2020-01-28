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ضبط عيادة عشوائية تعمل بدون ترخيص بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 28-يناير-2020

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ضبط عيادة عشوائية تعمل بدون ترخيص بالخرطوم

 

تمكنت مباحث شرطة حماية المستهلك وفريق من ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة من ضبط عيادة عشوائية وبدون ترخيص بمنطقة الخرطوم شرق، واسفر الضبط على صاحب العيادة اختصاصي نساء وتوليد وكمية من المعدات الطبية وذلك بعد ان توفرت معلومات لمباحث حماية المستهلك بان صاحب العيادة يزاول مهنة الطب بدون ترخيص.

 

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وتم اقتياده لقسم الشرطة بحسب صحيفة السوداني الدولية،  ودون البلاغ بمخالفة المادة “15” من قانون ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ووضعت المعدات الطبية معروضات في البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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