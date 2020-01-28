مصادر تكشف أرقام مخيفة حول شباب سودانيين خدعتهم شركة إماراتية

كشفت مصادر، عن أرقام مخيفة حول عدد الشباب السودانيين الذين تم خداعهم بواسطة شركة أمنية إماراتية.

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مشيرة إلى وجود عدد (2) طالب من إحدى الجامعات غادروا إلى الإمارات.

وقال أحد الطلاب بحسب صحيفة آخر لحظة، أن زملاءهم أبلغوهم بأنهم تم إيداعهم في معسكرات بالإمارات فور وصولهم وتحفظوا على هواتفهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)