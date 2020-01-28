الحرية والتغيير بالنيل الأبيض تعلن تضامنها مع المفصولين بكنانة

الثلاثاء 28 يناير 2020

أعلنت قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأبيض في اجتماعها اليوم تضامنها الكامل مع قضية المفصولين تعسفيا من شركة سكر كنانة .



وقال الاستاذ حامد محمداني زكريا الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير بالولاية في تصريحات صحفية، أن قوى الحرية والتغييرخصصت في اجتماعها مساء أمس لمناقشة قضية الموظفين المفصولين تعسفيا من شركة سكر كنانة وإعادتهم للخدمة وإعادة الهيكل الوظيفي وزيادة المرتبات للعاملين بالشركة وتأهيل الكوادر البشرية

وأضاف محمداني أن قوى الحرية والتغيير ناشدت وزير الصناعة بانصاف المفصولين وإعادتهم للخدمة، وأشار إلى أن العاملين بشركة سكر كنانة نفذوا اضرابين أحدهما للعاملين بالورشة واخر لسائقي المجروس . يذكر أن العاملين الذين تم فصلهم من شركة سكر كنانة يبلغ عددهم 34 عاملا في عهد النظام السابق وصدر قرار من وزير الصناعة باعادتهم للخدمة لكن إدارة الشركة رفضت إعادتهم للعمل .