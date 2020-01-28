قوى "التغيير": اتصالات جديدة مع الحركات المسلحة لتشكيل البرلمان وتعيين الولاة

كشف قيادي بارز بقوى اعلان الحرية والتغيير، عن اتصالات جديدة مع الحركات المسلحة لاقناعها للقبول بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين حكام الولاة، إلى حين تتويج مفاوضات السلام باتفاق نهائي. وقال القيادي لـ”اخبار الخليج 365” وفضل حجب اسمه، تلقينا اشارات ايجابية من بعض قادة المجموعات المسلحة بعدم ممانعتها على الخطوة. وأضاف المصدر أن الأوضاع في الولايات لاتحتمل، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والتفلتات الأمنية، بسبب سيطرة رموز النظام المعزول في الحكومات الولائية. وتوقع القيادي أن تؤدي المشاورات الجارية مع الحركات المسلحة إلى توافق حول هذه المسالة بحيث لاتخل بمسار عملية السلام. وحوى أعلان المبادئ الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة اكتوبر الماضي، تأجيل تكوين البرلمان الانتقالي، وتعيين ولاة الولايات. في غضون ذلك أعلنت لجنة العمل الميداني، بقوى (التغيير) عن مسيرة مليونية الخميس المقبل، للضغط على الحكومة للتعجيل في إكمال هياكل السلطة الانتقالية. وأعابت اللجنة في بيان أمس استمرار الأوضاع في الولايات دون تغيير يطيح بعناصر النظام البائد في الولايات. وأضاف البيان إن مسألة تعيين الولاة المدنيين بواسطة مجلس الوزراء وإجراء تغيير حقيقي بالولايات المختلفة وبالحكم المحلي هو من صميم أهداف الثورة وأساس تفكيك التمكين. كما أعلنت اللجنة عن مسيرة مليونية ثانية في 13 من فبراير المقبل تتزامن مع الموعد المضروي لانتهاء تمديد مفاوضات أعلان جوبا. وكان سكرتير تجمع المهنيين، محمد ناجي الأصم، اقترح تعيين مؤقت للولاة المدنيين إلى حين الوصول إلى إتفاق سلام النهائي. وأشار إلأصم إلى عدم تعاون الولاة العسكريين، مع الحكومة المركزية فيما يتعلق باحداث تغيير في مؤسسات الحكم بالولايات. ومن جهة ثانية ذكر المصدر أن قوى اعلان الحرية والتغيير، حسمت مرشحي 14 ولاية، وتبقت 4 ولايات جاري التشاور لاختيار مرشحيها. وعلم (اخبار الخليج 365) من مصادر مطلعة بقوى (التغيير)، تسلم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قوائم المرشحين قبيل اسبوعين، فيما ينتظر ان تتوافق مكونات شرق السوداني على مرشحيها في ولايتي البحر الاحمر وكسلا. ووقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، على اتفاق اطارئ للترتيبات الامنية والسياسية الاسبوع الماضي.

