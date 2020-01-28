المهنيين بالنيل الأزرق يدعو لتقوية النقابات المهنية

الثلاثاء 28 يناير 2020

دعا إبراهيم عربي ممثل تجمع المهنيين بولاية النيل الأزرق إلى ضرورة تقوية النقابات المهنية لتتمكن من الاضطلاع بدورها والنهوض بالخدمة المدنية لوضع أساس متين لعمل المؤسسات ومحاربة الفساد بالولاية.



وتناول إبراهيم لدى مخاطبته صباح اليوم بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالدمازين احتفالية تجمع المهنيين بتخريج عدد من دارسي الحاسوب المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات والمتمثلة في عدم استيعابها مقدرات الموظفين وانعدام العدالة مبينا أن من بين أسباب إسقاط الحكومات في الفترات السابقة عدم الإيفاء بمطالب الموظفين وهضم حقوقهم.

من جانبها، أكدت وجدان أحمد دفع الله مدير إدارة التدريب بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية أهمية التدريب للموظفين والعاملين كاشفة عن نتائج الحصر الأخيرة بالوزارة.

وأوضحت حاجة الوزارة لتدريب ٢٨٣ موظفا في مجال الحاسوب، مبدية استعداد إدارتها للتعاون مع تجمع المهنيين لمواصلة الدورات التدريبية لإزالة الأمية التقنية.