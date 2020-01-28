وزارة“الثروة الحيوانية”: إرسال المطلوبات الفنية توطئة لبدء صادر اللحوم إلى السعودية

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، فراغها من إرسال كافة المطلوبات الفنية الخاصة بمسلخ الكدرو، توطئة لبدء عمليات صادر اللحوم للملكة العربية السعودية، بجانب صادر الماشية الحية خلال الأيام المقبلة.

وقال وكيل الوزارة عادل فرح لـ(باج نيوز)، إن الوزارة اتفقت مع مسلخ الكدرو لإرسال كافة المطلوبات الفنية لبدء عمليات صادر اللحوم، حتى تتأكد السلطات السعودية من جاهزية كافة الشهادات والمواصفات الفنية للمسلخ.

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ورفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤخراً، الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع الجانب السوداني لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

وأكدت أنها تطبق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تضمن خلو الواردات الحيوانية من جميع دول العالم من الأمراض الوبائية؛ بهدف الحد من مخاطر انتقالها إلى المملكة.