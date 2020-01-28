شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزي، تعديلاً للمصارف بشأن ضوابط استيراد العربات والبكاسي.

وطبقاً لمنشور صادر عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بالمركزي إطلع عليه (باج نيوز)، تقرر تعديل الفقرة (3) من منشور إدارة السياسات رقم (9/ 2014) الصادر بتاريخ 6/ يونيو/ 2014م، الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي، لتقرأ: (يسمح للمصارف بتنفيذ إجراءات إستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد إطلاع (sight) فقط ووفقاً لضوابط الإستيراد السارية).

ويسري المنشور الصادر وفقاً لسلطات محافظ البنك المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م في إطار تنظيم عمليات الإستيراد، يسري من تاريخ 27 يناير الحالي، ويعمم على كافة فروع المصارف العاملة بالبلاد. المادة السابقة سعر صرف الدولار.. مضاربات بلا حدود المقالة القادمة وزارة“الثروة الحيوانية”: إرسال المطلوبات الفنية توطئة لبدء صادر اللحوم إلى وزارة“الثروة الحيوانية”: إرسال المطلوبات الفنية توطئة لبدء صادر اللحوم إلى السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي يُجري تعديلاً على ضوابط استيراد العربات والبكاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.