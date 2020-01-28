الصحة: لا وجود لإصابات بـ”كورونا” واتخاذ إجراءات تحوطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شَرَعَت وزارة الصحة الاتحادية وووزارة الصحة ولاية الخرطوم، في استدعاء وتوجيه رسائل للمُواطنين القادمين من الصين، ودعتهم لزيارة المعابر الحدودية وفقاً لتحوُّطات الوزارة وإخضاع الوافدين لفحوصات للتّأكُّد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا”، وأعلنت تَمَكُّنها من الحُصُول على أرقام تَواصُل للمُتابعة مع القادمين من الصين قبل (14) يوماً.

وكشف مدير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمد عبد الرحمن لـ(الصيحة)، عن برنامجٍ مُشتركٍ بين الوزارتين تحوُّطاً لانتقال المرض، وأعلن عن مركز عزل بمطار الخرطوم بإشراف الصحة الاتحادية، فَضْلاً عن تَرصُّد الموانئ والمعابر الحدودية الأخرى، وأكّد بدء تدريب الكوادر الطبية للتعامُل مع المرض حال ظهوره، وشدّد على عدم وُجُود أية حالة إصابة حالياً، وأشار إلى إجراء جولة على مُستشفى الخرطوم أمس من قبل السلطات الصحية باعتبارها جُزءاً من مراكز العزل، ونبّه لتأكُّد السُّلطات من وجود أسِرّة بمستشفى الخرطوم حال ظُهُور المرض، فَضلاً عن تدريب أتيام للتعامُل مع الحالات إن وجدت، وأوضح أن المرض صدري.

الصيحة