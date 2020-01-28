تجمع المهنيين يدعو للمشاركة في الحملة الشعبية لإستكمال هياكل السلطة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في الحملة الشعبية، لإستكمال هياكل السلطة الانتقالية وإستحقاقات التحول الديمقراطي، عبر المواكب الجماهيرية والوقفات الاحتجاجية والندوات.

وقال بيان صادر عن التجمع طالعته “صوت الهامش” أن الحملة الشعبية الثورية تهدف إلي تعيين الولاة المدنيين وحكومات الولايات المدنية بشكل عاجل لمجابهة المشاكل المعيشية اليومية في كل ولايات السودان .

بجانب ايجاد صيغة استثنائية لتكوين المجلس التشريعي مع حفظ مواقع بالاتفاق مع حركات الكفاح المسلح تضاف بعد اكتمال عملية السلام، وذلك بشكل عاجل للاضطلاع بمهامه في التشريع والرقابة والإصلاح القانوني الذي تفرضه ضرورات المرحلة.

وترفض الجبهة الثورية السودانية، تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، قبل التوصل لإتفاق سلام في مناطق النزاعات، وتوكد تمسكها بالإعلان السياسي الموقع في جوبا.

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ولفت البيان أن الحملة تهدف إلي تكوين كل المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لإنجاز مهامها المتعلقة بالانتقال الديمقراطي ووضع كل الشركات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع تحت سيطرة وزارة المالية والجهاز التنفيذي .

كما دعا إلي تصفية كافة المؤسسات الحكومية المعروفة كواجهات للحزب البائد ووضع بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات تحت سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء .

بجانب تولى السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ملف السلام والتفاوض حوله وحصر دور المجلس السيادي في رعاية هذا الملف كما نصت الوثيقة الدستورية.