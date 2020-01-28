مشروعات لاستخراج الحديد والأحجار الكريمةبين السودان وتشاد

الخليج 365 :

اكدت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن هناك عدد من المشاريع التي يمكن أن تكون مشاريع مشتركة بين دولتي السودان وتشاد في مجال التعدين.

وكشف المدير العام للهيئة المهندس سليمان عبد الرحمن أن المشروعات مثل الاستفادة من معدني الجرافيت والحديد اللذين يمتدان في الأراضي السودانية والتشادية إلى جانب الاستفادة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي تتوفر في البلدين، لافتا في ختام زيارة وفد العداد الوطني للذهب والمعادن النفيسة التشادي أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تعمل على تطوير العلاقات بين البلدين، لافتا إلى سعيهم لتعيين مسؤولين من الجانبين للتواصل من أجل بداية المشاريع المشتركة بين البلدين وأضاف سليمان أن السودان يسعى للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يملكها الجانب التشادي في مجال التعدين عن (الدايموند).

من جانبة اكد المدير العام للعداد الوطني للذهب والمعادن النفيسة التشادي محمد آدم بشر أنهم في تشاد جاءوا إلى السودان للاستفادة وللوقوف على التجربة الكبيرة التي يملكها في مجال التعدين إلى جانب الاستفادة من القوانين واللوائح والخطط التي وضعها السودان للاستفادة من هذه الثروات.