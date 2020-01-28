صحيفة تكشف عن زيارة غامضة لمسؤولين كينيين لمناطق التعدين بالسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن أنّ أربعة أشخاص يمثلون الحكومة الكينية ينوون زيارة إحدى شركات التعدين السودانية، العاملة بولاية نهر النيل خلال الشهر الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشركة المعنية طلبت إذن دخول لهم من وزارة الطاقة والتعدين لمدة شهرين، بالرغم من أنّ كينيا ليست لديها أيّ استثمارات في قطاع التعدين السوداني.
وأوضحت التيّار أنّ الأسبوع الماضي دار جدل كثيف حول زيارة سرية قام بها نائب الرئيس الكيني وليم روتو الذي رشح أنّ له علاقة بالرئيس المخلوع عمر البشير، وأشارت مصادر إلى أنّ الزيارة كانت بمساعدة من أحد رجال الأعمال الكبار.
وكشفت الصحيفة عن أنّ المنجم الذي تملكه الشركة الشهيرة وينوي ممثلو الحكومة زيارته لا يعمل في الأصل، وأنّ هناك مناجم لشركاتٍ سودانية أخرى معروفة عالميًا يمكن زيارتها، إنّ كانت الزيارة بغرض الوقوف على التجربة السودانية في هذا المجال.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ زيارة المنجم المعني غير ذي جدوى واصفةً بحسب مصدرها بأنّ الزيارة”غامضة”.
باج نيوز
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