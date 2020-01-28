زراعة( 414) ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم إجتماع لجنة إنجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة التزامه بمعالجة كل العقبات التي تعترض الموسم الزراعي الشتوي في اختناقات الري ببعض أقسام مشروع الجزيرة لتعزيز دور الجزيرة تجاه تحقيق الأمن الغذائي لكل السودان ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف أن جملة مساحات محاصيل العروة الشتوية 572 ألف فدان منها 414 ألف فدان بمحصول القمح تبشر بإنتاجية عالية و32 ألف فدان بالعدسية و76 ألف فدان بمحصول الكبكبي و5 ألف فدان بالفاصوليا و12 ألف فدان محاصيل أخرى.

ولفت الانتباه إلى أهمية التأسيس الجيد للمحاصيل كافة والالتزام بالتقنيات الزراعية الحديثة الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية خاصة في المساحات المخصصة لإنتاج تقاوى القمح تكفي للمساحة المقترحة للموسم القادم وتوفير فائض للمشاريع الأخرى ودعا لضرورة مضاعفة الجهود لاستقرار الري وتوفير عدد من الكراكات ذات الكفاءة العالية لتطهير الترع الرئيسية.

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وكشف عن مخاطبة البنك الزراعي لتوفير الخيش في إطار الاستعدادات المبكر لحصاد القمح، مبيناً أن عدد الحاصدات المطلوبة للقمح 400 حاصدة وتوفير 40 ألف جالون جازولين يوميا للترحيل لمدة 45 يوما تبدأ من (١٥) مارس حتى (٣٠) أبريل.

فيما أقر المهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات الري بوجود مشاكل واختناقات للري ببعض أقسام الطرفية مشروع الجزيرة.

وأعلن الأستاذ الرشيد عثمان علي مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن توفر 400 ألف جوال من سماد الداب 800 ألف جوال من سماد اليوريا وأشار للجهود الجارية لتوفير النقد الأجنبي لشراء الخيش.