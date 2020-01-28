ترامب يقول إن الكثير من الدول العربية وافقت على “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام”.

وأضاف ترامب أن “خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع”؛ حسب “رويترز”.

وقال ترامب: “لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم”.

أدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف: “الفلسطينيون سيطلعون على خطة السلام غدا وهناك فرصة رائعة للتفاوض”. المادة السابقة ليبعد الخليجيون صراعاتهم عنا المقالة القادمة مدرب الهلال الفاتح النقر في تصريحات مثيرة عن لقاء الأهلي المصري يوم السبت

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