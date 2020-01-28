السعودية تهاجم تركيا بشدة وتصف خطوتها الجديدة بـ”الخطيرة جدا جدا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا عبر تركيا بالخطوة “الخطيرة جدا جدا”.

وقال بن فرحان، في مقابلة مع شبك “CNN” الأمريكية: “لم تكتف تركيا بإرسال مستشارين، لكننا سمعنا وأطلعنا على معلومات استخباراتية حول نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا عبر تركيا”.

وأضاف: “هذا أمر خطير للغاية لأنه يضع مقاتلين غير منظمين في ساحة قتال معقدة بما يكفي، وهو أمر قد يسهم بتعزيز خطر دخول عناصر متطرفة على خط الأزمة الليبية، يجب منع ذلك”.

وتابع قائلا: “أنا قلق جدا مما تفعله تركيا في ليبيا وهو أمر يجب أن نقلق جميعا إزاءه”، على حد تعبيره.

وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده دعمت الاتفاقية التي تحافظ على هيكلية الحكم في البلاد وتضمن دورا لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر فيها، وللحكومة في طرابلس، مشددا على ضرورة أن “تواصل الأطراف الليبية الحوار والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي”.

سبوتنيك