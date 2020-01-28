اتفاف اسرائيلي سعودي تمهيداً لصفقة القرن.. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

قبل ان يعلن الرئيس ترامب بيانه عن صفقة القرن الذى يتوقع ان يكون قريبا – اذ سبق الاعلان ان الرئيس سيتحدث عن الامر ويكشف تفاصيل خطته المسماة بصفقة القرن بعد لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء الحكومة الصهيونية وغريمه زعيم حزب أزرق أبيض بينى غانتس وقد تم هذا اللقاء المشؤوم بالبيت الأبيض نهار الاثنين – ، استباقا لهذا الأمر جاء إعلان وزير داخلية العدو عن السماح لمواطنيه بالسفر الى السعودية لاغراض دينية و تجارية وهذا يعنى بوضوح ان كيان العدو لايرى فى السعودية دولة معادية ويسمح لمواطنيه بالسفر اليها والمعروف ان دولة العدو تعتبر الدول العربية عدو ولاتسمح لمواطنيها بالسفر اليها ، ومن الجدير ذكره ان حكومة العدو ترمى الى تحقيق الكثير من الاهداف من هذه الخطوة ومنها ان تتم السيطرة الكاملة على اوضاع فلسطينيي 48 والذين كانوا يسافرون السعودية وخاصة لاداء شعيرتى الحج والعمرة بواسطة وثائق سفر اضطرارية صادرة عن الاردن وهذا الوضع يتيح للاردن الاشراف على اوضاع فلسطينيي 48 مما يعزز حق الاردن فى رعاية القدس والمسجد الاقصى وبالتالى ابقاء نفوذه على مدينة القدس باعتبارها ذات وضع خاص ولا يقبل سكانها بالخضوع للمحتل خاصة وانهم يجدون فى تصدى الاردن لتبنى قضيتهم وسعيه لعلاج مشكلتهم سببا فى الفكاك ولو النفسى من الارتباط بسلطة الاحتلال ، أما وقد اصبح الطريق سالكا بين فلسطينيى 48 والسعودية فسوف تسقط ولاية الاردن التى يتمسك لها على القدس واراضى ال48 وهذا احد اهداف صفقة القرن التى تريد بسط كامل نفوذ الصهاينة على الأراضى المحتلة وارضاء الفلسطينيين بحلول جزئية لاتحفظ لهم حقا ولاتحمى لهم ارضا وانما يتم من خلالها القتل التدريجى للقضية الفلسطينية وذلك بعد اخراجها من كونها قضية قومية واممية للعرب والمسلمين وذلك بانهاء ارتباط الاردن بها ومتابعته لها مما يحولها الى شأن محلى صغير يعجز الفلسطينيون عن حشد التأييد العربى والاسلامى لها وبالتالى يستفرد الصهاينة باصحاب الأرض ويفعلوا فيهم مايشاءون ، وتعتبر الخطوة الصهيونية والقبول السعودى بها احدى المراحل للوصول الى الهدف الذى يرمى إليه ترامب ونتنياهو وكوشنير وكل طواغيت الأرض ممن دعموا هذه الصفقة السيئة ، وبكل آسف من بنى جلدتنا وفى امتنا من يسايرهم على باطلهم ويمالأهم على جورهم غير عابئ بسخط الامة ولا آبه بمظلومية الفلسطينيين ، وهؤلاء الخونة لابد من كشفهم وفضحهم وبيان نفاقهم وما كانت الخطوة الصهيونية هذه لتتم لولا موافقة ال سعود وقبولهم بالتوجيهات الأمريكية وتنسيقهم بالكامل مع حكومة العدو الصهيونى وليت المخدوعين من امتنا يعرفون حقيقة هؤلاء الحكام الخونة وكل من يقبل بالتطبيع مع العدو ويقتل ابناء فلسطين.