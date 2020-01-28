شكوك حول لاعب الهلال (سليم) ومشاركته أمام الأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحوم جدل كبير في دوائر دائرة الكرة بنادي الهلال هذه الأيام حول لاعب الفريق سليم محمد حيث قالت إحصائيات رصدتها (سودانا فوق)،ان اللاعب سوف يتوقف عن اللعب في مباراة الأهلي المصري القادمة في ختام مباريات دور المجموعات بنيله عدد (3) بطاقات لكن مدير الكرة بنادي الهلال الكابتن خالد الزومه قال في تصريحات صحفية،اليوم انه بالنسبه لهم ان (سليم) لم يحصل على البطاقات التي تجعله يتوقف وأضاف أن الكاف لم يرسل اي خطاب رسمي بهذا الشأن وبالتالي اللاعب ضمن الخيارات التي سوف يعتمد عليها في مباراة السبت أمام الأهلي المصري.