المجلس السيادي: هيئة الجمارك مؤسسة عسكرية تابعة للشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك انه تلقى خطاب من رئيس المجلس السيادى الفريق اول عبد الفتاح البرهان ببقاء هيئة الجمارك مؤسسة عسكرية تابعة للشرطة مغلقا الباب امام الاصوات التى نادت بعودة الجمارك الى مصلحة “مدنية “.

وبحسب صحيفة اخبار اليوم، ابلغ الطاهر حشدا من ضباط الجمارك برئاسة الهيئة لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمى للجمارك ان ادارته منعت فى الفترات الماضية دخول كثير من البضائع المحظورة والمهربة الى البلاد من بينها المخدرات والأسلحة والنفايات النووية والمواد المؤثرة على طبقة الاوزون .

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وأكد الطاهر علي الدور الكبير للجمارك في مجال تعزيز استدامة الكوكب في التعامل مع الحاضر والحفاظ عليه للأجيال القادمة ، لافتا لشروع الجمارك في وضع خارطة استثمارية لاحلال الواردات مبينا ان الجمارك ترفد الميزانية العامة بالإيرادات .

وقال ان ادارته استخدمت أجهزة الكشف السينية وشهد العام 2019م تركيب عدد مقدر منها إحكاما للرقابة وتسهيلا للإجراءات ونتوقع إن يكون لها اثر كبير في انسياب التجارة في كل من بور تسودان و وادي حلفا .

وأضاف : وشهدت الجمارك تطورا كبيرا في استخدام إدارة المخاطر وتركيب غرفة المعلومات والمراقبة إضافة لتوسع في استخدام كاميرات المراقبة في كل المحطات الكبيرة ولقد كان لتحقيق الربط دور كبير في رفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات كبيرة وفي مجال تعزيز استدامة الكوكب والحفاظ علي البيئة وقال ان ادارته ليست اداة للجباية فقط وحيا جهود العاملين بالجمارك.