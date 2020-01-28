رسالة غامضة من آل الشيخ للكاف تغضب جمهور الهلال السودانى..تعرّف على...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، الرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري رسالة غامضة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، باللهجة المصرية: “هو الاتحاد الأفريقي حكايته إيه!”.

وأضاف آل الشيخ: “أجريت اتصالًا مهمًا برئيس “كاف” أحمد أحمد تبادلنا خلاله الأحاديث الودية”.

وأشار إلى أنه سيعقد جلسة ودية مع رئيس الكاف، عقب عودته من رحلة العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي رسالة آل الشيخ قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة والمهمة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.