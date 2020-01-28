مدرب المريخ السابق الزلفاني يمقلب(بكرى المدينة)

الخليج 365 :

أعلن نادي شبيبة القبائل اليوم الإثنين، تعيين التونسي يامن الزلفاني، مدربا للفريق الأصفر، خلفا للمقال هوبير فيلود.

وأكد النادي الجزائري في بيان رسمي عبر حسابه بموقع “فيسبوك” أن الزلفاني، الذي أشرف منذ انطلاق الموسم على تدريب ظفار العماني، سيكون على رأس الجهاز الفني لمدة 3 سنوات.وتعول إدارة الشبيبة على المدرب التونسي لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الفريق، بعدما أصبح في الفترة الأخيرة عرضة للانتقادات، بسبب كثرة النتائج السلبية.ومن المنتظر أن يباشر الزلفاني مهمته على رأس الجهاز الفني لشبيبة القبائل غدا الثلاثاء، حيث يواصل الفريق تحضيراته لمواجهة الترجي التونسي، في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقررة السبت المقبل،وكان الزلفاني قد طلب التعاقد مع لاعب المريخ بكري المدينة في ظفار العماني وتم التعاقد في الأيام الماضية.