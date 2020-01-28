الغلاء يحيط بالخضر والفاكهة باسواق الخرطوم

الخليج 365 :

أحكم الغلاء الخناق على الخضر والفاكهة في الخرطوم، ووصل سعر كيلو البامية إلى”80″ جنيهًا.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ سعر كيلو البطاطس ارتفع إلى”60″ جنيهًا، وكيلو الفلفية إلى”80″ جنيهًا، وكيلو الشطة إلى”300″ جنيهًا، أمّا الليمون فسعره بلغ”60″ جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الملفوف إلى”80″ جنيهًا، وسعر البنجر إلى”70″ جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأسود إلى”40″ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو القرع”40″ جنيهًا، ووصل سعر كيلو الجزر إلى”40″ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الخيار”50″ جنيهًا، وسعر ربطة الخضرة”30″ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكوسة”30″ جنيهًا، ووصل سعر كيلو الطماطم”30″ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البامبي”20″ جنيهًا.