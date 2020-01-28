استخفاف اماراتي بالسودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صدمة كبرى عاشها كثيرون وهم يتفاجأون بالخدعة العظمى التى تعرض لها اولادهم من قبل شركة بلاك شيلد ألتى اعلنت عبر وسيط لها فى الخرطوم (وكالة اماندا للسفر والسياحة) عن استقدام شباب للعمل كحراس امنيين فى الامارات العربية المتحدة فاذا بهم فى ليبيا للقتال هناك الى جانب الجنرال خليفة حفتر ، وقال هؤلاء الشباب انهم بعد وصولهم الأمارات اخضعوا الى تدريبات عسكرية عنيفة احتجوا عليها وشكوا من قسوتها فقيل لهم ان هذا ماتقتضيه طبيعة العمل لكنهم تفاجأوا بالزج بهم فى اتون الحرب الليبية فى فضيحة كبرى تستدعى وقفة صارمة من الحكومة السودانية لتخليص مواطنيها من براثن عصابات الاتجار بالبشر ، ولابد ان تتضافر كل الجهود حتى يتم انهاء هذه القضية التى تبين عدم احترام الشركة لالتزاماتها وعهودها ومواثيقها ، ويلزم ان تتدخل الدولة رسميا فى الأمارات وتنهى هذه الجريمة المركبة .

ذوو الضحايا المخدوعين فهموا ان الأمارات هى المسؤولة عن انهاء مأساة اولادهم لذا تجمهروا أمام سفارتها بالخرطوم محتجين على هذا التصرف المشين والغير اخلاقى رافعين شعارات تندد بالجريمة وتنادى بالحل الفورى لهذه المشكلة ، وقد شاهد الناس فى الداخل والخارج الاحتجاج الذى نفذه اهالى هؤلاء الشباب المخدوعين أمام سفارة دولة الأمارات العربية المتحدة بالخرطوم ومطالبتهم بارجاع ابنائهم فورا وهذا كلام سليم ويجب على الحكومة ان تتولى هذا الملف وتخاطب حكومة الامارات رسميا ويتم وضع حد لمأساة هؤلاء الشباب المخدوعين وذويهم المكلومين ، ولايفيد الحكومة الاماراتية نفعا ان تتملص عن مسؤوليتها وتقول ان هذه شركة خاصة والحكومة الاماراتية لم تستقدم هؤلاء الشباب وعليه فهى ليست مطالبة باعادتهم وإن تمكنت فسوف تساعد السودانيين فى هذا الباب تقديرا واحتراما لعلاقة الاخاء التى تربط البلدين الشقيقين فالدولة مسؤولة عن معالجة هذا الأمر وجبر الضرر.

صحيفة الصيحة اجرت تحقيقا حول الموضوع والتقت بعض ذوى الضحايا وتحدثت الى شباب قدموا للالتحاق بوظائف شركة بلاك شيلد ولما اكتشفوا الخدعة التى تعرض لها زملاءهم سعوا الى استرداد جوازات سفرهم واخرين دفعوا مبالغ طائلة ويطالبون الان بارجاعها ولكن وكالة السفر تماطلهم – حسب تعبيرهم – ، والاسوأ من ذلك امتناع موظفات وكالة السفر للحديث والادلاء باى تفاصيل بحجة ان المدير فقط هو المخول له الحديث وبيان الأمر وسيادة المدير غائب عن المكان وموظفاته غير متعاونات ويرفضن اعطاء رقم هاتفه لمن يريد الاستيضاح.

مكتب الاستخدام الخارجى ووزارة الخارجية ايضا امتنعا عن الحديث حول الموضوع مع انه امر لابد من تناول الجهات الرسمية له وانا كمواطن لا شأن لى بتداخل الاختصاصات ولابد ان تقوم وزارة الخارجية بما يجب عليها وتحقق فى الموضوع وتستجلى الخبر وتعرف ماذا حدث بالضبط وتسعى لتخليص ابناء الوطن من قبضة العصابات ولاتنتظر شكوى من أهل الضحايا.

ومن الاستخفاف بنا كسودانيين ان يقوم سفير الامارات رفقة زميله السعودى بزيارة وزيرة خارجيتنا لاطلاعها على فشل مساعى الصلح مع قطر كما قالوا فى حين ان شبابنا يعانون من مشكلة سببتها لهم شركة فى الأمارات وعلى السيد السفير ان يسعى لحل هذه المشكلة ويبلغ حكومته ان توقف استخفافها بالسودانيين.