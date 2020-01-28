مدرب الهلال الفاتح النقر في تصريحات مثيرة عن لقاء الأهلي المصري...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الفاتح النقر، مدرب الهلال السوداني، أن فريقه يسعى لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات،ويحل الأهلي، ضيفًا على الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال؛ حيث لا بديل أمام الفريق السوداني سوى تحقيق الفوز للتأهل، بينما الأهلي يكفيه التعادل، أو الانتصار للعبور إلى دور الثمانية.

وقال مدرب الهلال، في تصريحات إذاعية ، إن فريقه يعلم أهمية لقاء الأهلي، مطالبًا الجماهير بضرورة المساندة خاصة أن المنافس قوي ويمتلك خبرات عديدة في دوري الأبطال لذلك فإن الفوز لن يكون سهلا،وأشار مدرب الهلال إلى أن الفوز على بلاتينيوم في الجولة الماضية أعطى فريقه دفعة معنوية للعبور إلى ربع النهائي وحصد الثلاث نقاط من خلال لقاء الأهلي المقبل.