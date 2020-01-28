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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد الفاتح النقر، مدرب الهلال السوداني، أن فريقه يسعى لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات،ويحل الأهلي، ضيفًا على الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال؛ حيث لا بديل أمام الفريق السوداني سوى تحقيق الفوز للتأهل، بينما الأهلي يكفيه التعادل، أو الانتصار للعبور إلى دور الثمانية.
وقال مدرب الهلال، في تصريحات إذاعية ، إن فريقه يعلم أهمية لقاء الأهلي، مطالبًا الجماهير بضرورة المساندة خاصة أن المنافس قوي ويمتلك خبرات عديدة في دوري الأبطال لذلك فإن الفوز لن يكون سهلا،وأشار مدرب الهلال إلى أن الفوز على بلاتينيوم في الجولة الماضية أعطى فريقه دفعة معنوية للعبور إلى ربع النهائي وحصد الثلاث نقاط من خلال لقاء الأهلي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال الفاتح النقر في تصريحات مثيرة عن لقاء الأهلي المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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