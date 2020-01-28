ليبعد الخليجيون صراعاتهم عنا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

راجت انباء مؤخرا عن إتجاه الدوحة لتكثيف جهودها فى مساعدة الجهات المناوئة لحكومة حمدوك بغية خلق المزيد من المشاكل لها والعمل على عرقلة جهودها للاصلاح ودفع الشارع السودانى الى مزيد من الاحتجاج على الحكومة لينتهى الامر فى النهاية بفشل حكومة الثورة فى القيام بمهامها وبالتالى السقوط الحتمى سواء بخروج المحتجين ضدها أو بعجزها عن اداء المطلوب منها وتسليمها السلطة للعسكر ، وتتحدث هذه الانباء عن حلف قطرى تركى لدعم اخوان السودان وتمكينهم من العودة للسلطة أو على الاقل العرقلة على حمدوك ومنعه من تحقيق اقل النجاحات الممكنة ، ويذهب البعض الى ان الوسيلة التى ربما كانت مفضلة عند تحالف قطر تركيا المؤتمر الوطنى هى خلق الازمات وزيادة الامور تعقيدا حتى تسقط الحكومة وابرز مثال هو توجههم لرفع قيمة الدولار بشكل متسارع وشراء أى كمية يطرحها السوق باى ثمن حتى يحدث الانهيار الكلى الاقتصاد السوداني الذى نخشى ان يكون قد دخل فعلا فى هذا الباب ، ويقول البعض ان المال القطرى حاضر لتمكين انصار النظام البائد من تحقيق هذا الهدف ، ومن الممكن طبعا ان تكون كل هذه الاقوال ليست إلا تحريضا على قطر تقوم به دول الحصار الاربعة خاصة وان هذا الكلام راج بعد زيارة حميدتى السرية الى الأمارات والتى اعقبتها

زيارة رسمية قام بها الوزير انور قرقاش للخرطوم وبعد الكلام الكثير عن اقامة الأمارات مركزا فى قلب الخرطوم للتجسس على السودانيين وقد صدر عن اكثر من جهة وهذه كلها مؤشرات تزيد من احتمال الافتئات على قطر فى هذا الموضوع وقولنا هذا لايعنى ان قطر لاتتآمر أو ليست شريرة ولانقول ان تركيا والاخوان لن يفعلوا ذلك لا والف لا فقطر وتركيا والمؤتمر الوطنى والاخوان بشكل عام ليسوا بعيدين عن التآمر وليسوا من أهل الاخلاق والقيم بل هم من النماذج السيئة فى امتنا وكثيرة هى افعالهم السيئة لكن نقول ان السعوديين والاماراتيين بنفس السوء ان لم يكونوا اكثر ، ويمكن للشخص ايراد عشرات الشواهد على سوء فعالهم وقبيح صنيعهم وكلنا نعلم ان السعودية والرياض يمكن ان يفعلا أى شيئ فى سبيل تشويه صورة مناوئيهم ومن اسهل شيئ ان يكذبوا وهم الذين درجوا على ذلك فلا تصدقوا اتهاما لقطر ان كانت هناك شبهة ان السعودية والامارات وراءه مع التأكيد على سوئهم جميعا ونتمنى ان يبتعد الخليجيون بصراعاتهم عنا.