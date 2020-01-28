الدولار يفاجئ المتعاملين بسعر جديد في سوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأ الدولار المتعاملين في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) بسعر جديد حيث قفز في معاملات الاثنين وصباح الثلاثاء إلى (98،500) جنيهاً مقارنة بـ (98) جنيهاً في مداولات صباح أمس. وسجل سعر البيع للريال السعودي (26) جنيهاً، وجاء سعر البيع للدرهم الإماراتي بـ (27) جنيهاً واليورو (107) جنيهات.

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