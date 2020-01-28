في تصنيف موقع (عالمي)..الهلال يبتعد عن المريخ بـ (303) مركز

الخليج 365 : ابتعد الهلال عن نده التقليدي المريخ بفارق (303 ) مركز حيث احتل الهلال المركز (529 )برصيد (1322 )نقطة في تصنيف اندية العالم الصادر امس الاثنين عن موقع ( club world ranking العالمي ) بينما احتل المريخ المركز (832) برصيد (306 )نقطة وحل الاهلي المصري منافس الهلال الافريقي في المركز رقم (37 ) ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني

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