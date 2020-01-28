إجراءات وعقوبات صارمة لمكافحة تهريب الدقيق والوقود بالخرطوم

وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن “م” صبري بشري حسن الشاذلي بالتشديد على إجراءات ضبط ومراقبة توزيع الدقيق على المخابز والمواد البترولية بمحطات الخدمة للقضاء على تهريب وتسريب السلع الإستراتيجية.

فيما كشفت اللجنة بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن إنفاذ عقوبات صارمة على المدانين والذين تم ضبطهم مؤخراً في بلاغات متعلقة بتهريب الدقيق والوقود، حيث أوضحت اللجنة جهود الأجهزة الأمنية بالمحلية والتي أسفرت مؤخراً عن ضبط الشرطة الأمنية لعربة دفار بكوبري المنشية تحمل “100” جوال دقيق مدعوم مخصص للمخابز شرع المدان وآخريين في عملية تهريبها من أحد المخابز التابعة له بالحلة الجديدة بالخرطوم من جملة “40” مخبزاً يملكها الجاني بغرض إعادة تعبئتها بأحد المنازل بضاحية الوادي الأخضر بشرق النيل، ومن ثم التصرف فيها بالسوق السوداء إلا إن جهود الشرطة الأمنية أحبطت العملية وتم تقديم المتهم لمحكمة الطوارئ بالامتداد ومصادرة الدقيق والعربة الدفار وأدوات إعادة التعبئة والحكم على المدان صاحب مجموعة المخابز والمتهم الثاني بالسجن لمدة عام لكل منهما.

Advertisements

الي ذلك وجهت اللجنة خلال الاجتماع بقيام حملات مكثفة لإعادة الانضباط للأسواق وتنظيمها بجانب مواقف المواصلات وما جاورها ومعالجة إشكالات الكثافة المرورية العالية بمركز الخرطوم، إضافة إلى مواصلة حملات درء أدوات الجريمة والظواهر السالبة وتعزيز الارتكازات والتأمين بالتقاطعات.

من جانبه ثمن معتمد الخرطوم الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها الأجهزة النظامية خلال الأيام الماضية والتي شهدت تحديات أمنية بالغة الحساسية تجاوزتها بمهنية وكفاءة عالية ساهمت بدورها في أمن واستقرار محلية الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)