قيادي بـ”التغيير”: الحكومة تتمركز في شارعي الجامعة والنيل فقط

أكد القيادي بحزب البعث، عُضو الحُرية والتّغيير محمد وداعة، أن الوضع السياسي الراهن ناتج عن عدم إكمال هياكل السلطة الانتقالية، وقال إنه توجد فيه حكومة انتقالية لم يتم تمكينها من أدوات إدارة الدولة، وأضاف أنّ الحكومة تتمركز في شارعي الجامعة والنيل فقط، وأن الوضع الانتقالي مَحْصُورٌ في هذه المنطقة.

Advertisements

وقال وداعة بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الوضع الاقتصادي لم يبرح مكانه، ولفت إلى أنّ السعودية والإمارات لم تفيا بما وعدتا به من دعمٍ، وأوضح أنّ الدعم الإماراتي والسعودي لم يتجاوز (1.1) مليار دولار، وتساءل: “كيف يُطالب الناس الحكومة بالنجاح ومازالت إدارات النظام السابق موجودة في الولايات بما فيها ولاية الخرطوم؟”.

ونوّه إلى أن الوضع السياسي مُخالفٌ للدستور، وسيفتح الباب لمُخالفات أخرى، واعتبر أنّ وجود وزارتي الدفاع والداخلية في مجلس الوزراء “شكلي”، وطالب “الحُرية والتّغيير” بتعديل الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)