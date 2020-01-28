السودان يفقد 30% من حصاد المحصولات الزراعية بسبب التخزين

كشف برنامج الغذاء العالمي عن فقدان السودان مليار دولار سنوياً خسائر ما بعد الحصاد بسبب التخزين.

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وأعلن نائب المدير القطري للبرنامج، هاني مسلمي عن دعم برنامج الأغذية العالمي لما يقدر بنحو ٣٠٪ فاقد من حصاد المحصولات الزراعية بالبلاد، وأشار إلى أنه يُنتج في المتوسط ما بين “6 ــ 8” ملايين طن من الحبوب سنوياً غير أنه يفقد ٣٠٪ من المحصول بما يعادل مليار دولار سنوياً بسبب التخزين التقليدي.

وكشف هاني خلال مخاطبته ورشة تدريبية عن “تقليل فاقد مابعد الحصاد” بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن دعم البرنامج “4” ملايين و”400″ ألف شخص بالسودان سنوياً، وأعلن أن البرنامج يستهدف الوصول إلى “6” ملايين شخص خلال العام الجاري ومساعدتهم في الحصول على الموارد حتى يتحول السودان إلى وضع اقتصادي أفضل خاصه فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وإشار إلى الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهه فاقد ما بعد الحصاد، ونوه إلى أهميه الشراكة الفاعلة مع الحكومه وأكد السعي الجاد للوصول لأفضل الطرق لتحقيق الإستدامه للمشروع وإمكانية الوصول لتحقيق التنميه المستدامة والقضاء على الفقر تماماً خلال 2030 .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)