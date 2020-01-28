حركة عقار تنفي ما راج عن هجوم الدعم السريع على مواقعها

نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عقار – ما راج عن هجوم قوات تتبع للدعم السريع على مواقعها بالنيل الازرق، واعتبرت ما اشيع حديث عار من الصحة، وان الغرض منه خلق التشويش.

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ووصف الناطق الرسمي للحركة الشعبية- شمال بدر الدين موسى في حديثه لصحيفة السوداني الدولية، أمس الاثنين الحديث الذي روج له منبر الكتروني بانه محاولة يائسة لضرب عملية السلام، ونوه الى ان الحديث عار من الصحة وان الشخص المنسوب له الحديث لا صلة له بالحركة، واعتبرها محاولة للتشويش على الاتفاق الاطاري للسلام وخلق فتنة بين الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع في وقت تقترب فيه البلاد من السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)