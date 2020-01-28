تحركات حكومية بشأن قضية شباب خدعتهم شركة إماراتية

التاريخ: 28-يناير-2020
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أعلنت وزارة الخارجية عن تحركات استقصائية بالتنسيق مع وزارة العمل حول قضية الشباب الين تم خداعهم بواسطة شركة أمنية إماراتية.
وقال المتحدث باسم الخارجية السفير منصور بولاد إن الخارجية ستتخذ الإجراءات في الصدد وتتابع الأمر باهتمام بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وبعث بولاد برسالة تطمينية بحسب صحيفة آخر لحظة، لأسر الطلاب بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ الرعايا السودانيين بالخارج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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