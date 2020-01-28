تحركات حكومية بشأن قضية شباب خدعتهم شركة إماراتية

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة أعلنت وزارة الخارجية عن تحركات استقصائية بالتنسيق مع وزارة العمل حول قضية الشباب الين تم خداعهم بواسطة شركة أمنية إماراتية. Advertisements وقال المتحدث باسم الخارجية السفير منصور بولاد إن الخارجية ستتخذ الإجراءات في الصدد وتتابع الأمر باهتمام بالتنسيق مع السلطات المختصة. وبعث بولاد برسالة تطمينية بحسب صحيفة آخر لحظة، لأسر الطلاب بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ الرعايا السودانيين بالخارج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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