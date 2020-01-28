الزكاة تبحث قضايا المعاقين

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة التقى الامين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبد الله عثمان أمس الأول بمكتبه، باللواء “م” صلاح الدين محمد مصطفى موسى مديرعام هيئة الاجهزة التعويضية للمعاقين. Advertisements وجاء اللقاء بحسب صحيفة السوداني الدولية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الزكاة والهيئة في تقديم الخدمات لشريحة المعاقين، باعتبار الامين العام لديوان الزكاة عضو مجلس ادارة هيئة الاجهزة التعويضية للمعاقين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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