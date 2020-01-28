وزير التربية: الحكومة ورثت نظاماً تعليمياً ميؤوس منه

التاريخ: 28-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة قال وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم إن الحكومة الانتقالية ورثت من العهد البائد نظاماً تعليمياً ميؤوساً منه مما انعكس على جميع فئات المجتمع السوداني بمن فيهم الأطفال. Advertisements وأضاف التوم أن وزارته بدأت في رسم خارطة طريق لمعالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها التعليم. وتابع التوم بحسب صحيفة آخر لحظة، في ختام مؤتمر السودان الدولي للتعليم “المجتمع السوداني مغلق ومعزول عن المجتمع الخارجي لأكثر من ثلاثة حقب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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