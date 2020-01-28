إعفاءات وتعيينات لمسؤولين بالقضارف

اصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم قراراً بإعفاء المهندس محاسن عبد الرحمن من منصبها كمدير عام لوزارة البنى التحتية، بجانب إعفاء معتصم عبد الرحيم مدير عام الصحة، كما شمل القرار إعفاء سراج الدين مؤمن مدير عام التربية.
وكلف الوالي بحسب صحيفة آخر لحظة، بموجب القرار كل من المهندس سعد العوني، مديراً عاماً للبنى التحتية، د. أميرة القدال للصحة، بجانب تسمية عبد الوهاب إبراهيم للتربية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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