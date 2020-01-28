شركة (بلاك شيلد) توافق على إعادة (السودانيين) من ليبيا إلى الإمارات

نفت شركة (بلاك شيلد) للخدمات الأمنية الإماراتية في بيان لها ما وصفته بالإدعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو الإجبار لأي من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظام العمل أو موقع العمل، على خلفية ما تم نشره مؤخراً عن نقل شباب سودانيين من الإمارات للعمل بليبيا.

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وبحسب صحيفة الصيحة، تحصلت مصادر على صورة من وثيقة دخول إلكتروني خاصة بالشباب السودانيين المستوعبين للعمل بالإمارات العربية المتحدة في مهنة حارس أمن.

فيما أكد عماد عثمان عبيد والد أحد الأبناء الذين تم ترحيلهم إلى ليبيا لمصادر، أن ابنه الآن بمنطقة ميناء رأس لانوف بدولة ليبيا، وقال إن المعلومات التي وصلته من ليبيا تحمل بشريات طيبة بموافقة الشركة على إعادة الشباب السودانيين من ليبيا إلى الإمارات بنقل خمسين منهم يومياً، وإنه تم إخبارهم بتجهيز حقائبهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)